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Компенсації пенсіонерам старше 75 років по 400 гривень відклали на кінець року

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 10:31
Компенсації пенсіонерам старше 75 років по 400 гривень відклали на кінець року Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду 22 лютого 2021 року.

Постанова № 127 оприлюднена на Урядовому порталі.

Крім того, скасовується норма, згідно з якою починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Постановою також встановлюється порядок перерахунок пенсій з 1 березня 2021 року. Щорічна індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Як повідомляло РБК-Україна, у бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти на компенсаційні виплати особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років. Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.

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