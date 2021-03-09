В Украине анонсировали рост пенсий до 7 тысяч гривен

Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему.
Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.
По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.
"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала она.
Напомним, в марте в Украине началась индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда, половина украинцев получили минимальный размер надбавки.
Как писало РБК-Украина, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.
Добавим, что правительство перенесло на конец года выплату компенсаций пенсионерам старше 75 лет. Эта категория пенсионеров должна получить по 400 гривен.