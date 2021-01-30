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Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов

Новина українською → Киев, Суббота 30 января 2021 12:10
Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов Фото: газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тарифы снизили для уменьшения социальной напряженности среди населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.

Заседание комиссии транслировалось на Youtube.

В частности, тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", Оао "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Согласно решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м.

Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов

Как отметили в НКРЭКУ, решение приняли "с целью недопущения социального напряжения среди населения".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

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