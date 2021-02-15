Тарифний меморандум: як зміняться платіжки за тепло та гарячу воду

Меморандум уряду з місцевою владою передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону. Меморандум забезпечить підготовку до наступного сезону.
Про це сказав глава Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ході форуму "Україна 30".
Як зазначив Чернишов, 9 січня Кабінет міністрів підписав з мерами міст за участю "Нафтогазу" і НКРЕКП Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
"Вартість послуг теплопостачання та постачання гарячої води до кінця опалювального сезону змінюватися не будуть", - сказав міністр.
Чернишов підкреслив, що меморандум дозволить підготуватися до наступного опалювального сезону "та забезпечити теплом українців протягом 2021-202 років".
Чернишов відзначив, що вільний ринок газу, який заробив Україні з 1 серпня 2020 року, не означає хаос або безвідповідальність постачальників.
Тому держава має контролювати якість надання послуг", - заявив Чернишов.
Міністр додав, що роздрібна вартість газу у високий сезон прогнозовано зросла, і для цього є об'єктивні фактори.
"Початок 21-го року виявився набагато холоднішим 20-го, і загальний прогноз кінця зими відчутно вище, ніж у три попередніх теплі зими. Якщо проаналізувати минулу зиму, то грудень-січень-лютий об'єктивно тепліше, якщо порівняти з цим сезоном. Це також дуже істотно впливає на ситуацію, яку ми маємо (щодо тарифів на газ - ред.)", - зазначив він.
Чернишов також заяви, що Верховній раді зареєстровано два законопроекти, прийняття яких дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію.
За його словами, це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг і позитивний ефект від роботи інспекції отримає в першу чергу, кінцевий споживач.
"Наприклад, інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів комунальних послуг і головне стежити за якістю цих послуг", - зазначив міністр.
Чернишов відзначив, що інспектори будуть проводити як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів.
Нагадаємо, 9 січня після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
За інформацією "Нафтогазу" Меморандум фіксує наступні домовленості:
- до 30 вересня 2021 року "Нафтогаз" надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеної в тариф;
- до 1 травня 2021 року Кабінет міністрів, "Нафтогаз" і Асоціація міст України визначать джерела компенсації для підприємств теплопостачання різниці між цінами природного газу, визначеними згідно з п. 13 Положення №867 протягом жовтня 2020 року - квітень 2021 року, і ціною природного газу, врахованої в тарифах на послуги теплопостачання для населення, за якими за час опалювального сезону 2020/2021 року фактично нараховується плата кінцевим споживачам (населенню);
- до 1 жовтня 2021 року державні органи України забезпечать прийняття необхідних нормативно-правових актів для реалізації цього рішення;
- джерелом фінансування не можуть бути місцеві бюджети
Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла. З 1 січня 2021 ціна газу складе 7 331,45 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 20,1% вище, ніж у грудні 2020 року (6 103,10 грн).