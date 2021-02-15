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Тарифный меморандум: как изменятся платежки за тепло и горячую воду

Автор: Александр Белоус

Меморандум правительства с местной властью предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона. Меморандум обеспечит подготовку к следующему сезону.

Об этом сказал глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе форума "Украина 30".

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Как отметил Чернышов, 9 января Кабинет министров подписал с мэрами городов при участии "Нафтогаза" и НКРЭКУ Меморандумом о взаимопонимании об урегулировании проблемных вопросов в сфере централизованный поставок тепловой энергии и поставок горячей воды.

"Стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды до конца отопительного сезона меняться не будут", - сказал министр.

Чернышов подчеркнул, что меморандум позволит подготовиться к следующему отопительному сезону "и обеспечить теплом украинцев на протяжении 2021-202 годов".

Свободный рынок газа - это не хаос

Чернышов отметил, что свободный рынок газа, который заработал Украине с 1 августа 2020 года, не означает хаос или безответственность поставщиков.

Поэтому государство должно контролировать качество предоставления услуг", - заявил Чернышов.

Министр добавил, что розничная стоимость газа в высокий сезон прогнозируемо выросла, и для этого есть объективные факторы.

"Начало 21-го года оказалось намного холоднее 20-го и общий прогноз конца зимы ощутимо выше, чем в три предыдущих теплые зимы. Если проанализировать прошлую зиму, то декабрь-январь-февраль объективно теплее, если сравнить с этим сезоном. Это также весьма существенно влияет на ситуацию, которую мы имеем (относительно тарифов на газ - ред.)", - отметил Чернышов.

Тарифная инспекция

Чернышов также заяви, что Верховной раде зарегистрированы два законопроекта, принятие которых позволит создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию.

По его словам, это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг и положительный эффект от работы инспекции получит в первую очередь конечный потребитель.

"К примеру, инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и главное следить за качеством этих услуг", - отметил министр.

Чернышов отметил, что инспекторы будут проводить, как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям потребителей.

Напомним, 9 января после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

По информации "Нафтогаза" Меморандум фиксирует следующие договоренности:

- до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;

- до 1 мая 2021 года Кабинет министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации для предприятий теплоснабжения разницы между ценами природного газа, определенными в соответствии с п. 13 Положения №867 в течение октября 2020 года - апрель 2021 года, и ценой природного газа, учтенной в тарифах на услуги теплоснабжения для населения, по которым за время отопительного сезона 2020/2021 года фактически начисляется плата конечным потребителям (населению);

- до 1 октября 2021 года государственные органы Украины обеспечат принятие необходимых нормативно-правовых актов для реализации этого решения;

- источником финансирования не могут быть местные бюджеты.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла. С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

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