Як отримати карантинні 8 тисяч гривень: роз'яснення ПФУ

Після подачі заявки система "Дія" автоматично перевірить, чи підпадає особа під критерії для виплати компенсації
Пенсійний фонд України оприлюднив пам’ятку для отримання одноразової виплати 8 тисяч гривень відповідно до закону, ухваленого Радою 4 грудня. Заявку можна подати до 21 грудня включно на порталі "Дія" або через мобільний застосунок "Дія".
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Право на отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають:
наймані працівники, які:
фізичні особи - підприємці, які:
"Перевірка відповідності основного виду економічної діяльності роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати ЄСВ здійснюватиметься засобами порталу "Дія" автоматично при поданні заяви", - йдеться в повідомленні.
Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 року включно.
Заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка порталу "Дія".
Як отримати послугу на порталі "Дія".
Як отримати послугу у застосунку "Дія"
У разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню, зазначили в ПФУ.
Як повідомляло РБК-Україна, карантинні 8000 гривень можна отримати через додаток "Дія" з 14 по 21 грудня. Одноразова допомога буде виплачуватися ФОПам і найманим працівникам.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.