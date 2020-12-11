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Бізнес зможе отримати 8000 гривень через "Дію" з 14 по 21 грудня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 15:06
Бізнес зможе отримати 8000 гривень через "Дію" з 14 по 21 грудня Фото: потерпілий бізнес отримає допомогу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Український бізнес і наймані працівники зможуть отримати обіцяні 8000 гривень через додаток "Дія"з 14 по 21 грудня. Одноразова допомога буде виплачуватися ФОПам і найманим працівникам.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифровий трансформації.

Повідомляється, що сьогодні запускається бета-тестування цієї послуги в додатку "Дія".

"Вже в понеділок, 14 грудня, оновлення з можливістю отримання допомоги буде доступно для всіх користувачів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, оформити допомогу можна буде на єдиному порталі державних послуг "Дія".

Щоб оформити її через додаток, треба зайти у розділ "Послуги" і заповнити заяву. Гроші будуть зараховані на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року. Для цього потрібно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку.

Допомогу можуть отримати наймані працівники за кількох умов:

  • основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину;
  • організація нарахувала ЄСВ за третій квартал 2020 року;
  • середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 000 гривень на місяць за третій квартал;
  • найманий працівник не працює за сумісництвом в організації

Умови для ФОП:

  • на 31.10.2020 основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину;
  • здійснює діяльність більше 3 місяців;
  • сплатив ЄСВ не менш, ніж за три місяці до 2020 року;
  • якщо особа не є ФОПом і найманим працівником одночасно.

Нагадаємо, раніше набули чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік, які спрямовані на підтримку бізнесу на час карантину.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

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