Как получить карантинные 8 тысяч гривен: разъяснение ПФУ

После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает ли работник под критерии для выплаты компенсации
Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку для получения единовременной выплаты 8 тысяч гривен согласно закону, принятому Радой 4 декабря. Заявку можно подать до 21 декабря включительно на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія"
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Право на получения единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен имеют:
наемные работники, которые:
физические лица - предприниматели, которые:
"Проверка соответствия основного вида экономической деятельности работодателя перечню видов деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия и факта начисления и уплаты ЕСВ будет осуществляться средствами портала "Дія" автоматически при подаче заявления", - говорится в сообщении.
Заявление на выплату единовременного пособия застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.
Заявление для получения единовременного пособия застрахованным лицам заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения портала "Дія".
Как получить услугу на портале "Дія".
Как получить услугу в приложении "Дія"
В случае представления недостоверной информации помощь подлежит возврату, отметили в ПФУ.
Как сообщало РБК-Украина, карантинные 8000 гривен можно получить через приложение "Дія" с 14 по 21 декабря. Единовременное пособие будет выплачиваться ФОПам и наемным работникам.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.