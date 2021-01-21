Оператор ГТС буде купувати газ на біржі: Зеленський схвалив закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволив Оператору ГТС України закупівлю природного газу для балансуючих потреб на торгових платформах. Цей документ вносить зміни в закон про державні закупівлі.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Можливість такої закупівлі була прописана в Кодексі ГТС ще з 2015 року. Однак у силу обмежень закону "Про державні закупівлі" Оператор ГТС не міг виконувати умови кодексу. Закон про державні закупівлі зобов'язує оператора здійснювати такі закупівлі виключно через Prozorro.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна рада дозволила Оператору ГТС України закупівлю природного газу для балансуючих потреб на торгових платформах. Парламентарії схвалили відповідний законопроект №3176 у другому читанні. За нього проголосували 300 нардепів.

Як писало РБК-Україна, цей проект закону Рада прийняла за основу ще в середині вересня.

Відзначимо, компанія "Оператор ГТС України" за 7 місяців 2020 року протранзитувала 29,8 млрд куб. м газу відповідно до угоди з російським "Газпромом", що на 44% менше, ніж за цей же період минулого року (53,2 млрд куб. м).