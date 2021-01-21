Оператор ГТС будет покупать газ на бирже: Зеленский одобрил закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешил Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. Этот документ вносит изменения в закон о публичных закупках.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Возможность такой закупки была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона "О публичных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.

Напомним, в начале декабря Верховная рада разрешила Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. Парламентарии одобрили соответствующий законопроект №3176 во втором чтении. За него проголосовали 300 нардепов.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Рада приняла за основу еще в середине сентября.

Отметим, компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 года протранзитовала 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом", что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).