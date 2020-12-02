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Рада дозволила Оператору ГТС купувати газ на біржі

Новость на русском → Україна, Середа 02 грудня 2020 12:47
Рада дозволила Оператору ГТС купувати газ на біржі Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада дозволила Оператору ГТС України закупівлю природного газу для балансуючих потреб на торгових платформах. Парламентарії схвалили відповідний законопроект №3176 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 300 народних депутатів.

Можливість закупівлі газу оператором ГТС для балансуючих потреб була прописана в Кодексі ГТС ще з 2015 року. Однак у силу обмежень закону "Про державні закупівлі" Оператор ГТС не міг виконувати умови кодексу. Закон про державні закупівлі зобов'язує оператора здійснювати такі закупівлі виключно через Prozorro.

На підприємстві раніше підкреслювали, що закупівля газу на торговій платформі дасть поштовх для подальшого розвитку всього газового ринку України і істотно зблизить його з ринками Євросоюзу.

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