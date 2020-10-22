НБУ залишив облікову ставку на історичному мінімумі

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 10,0% річних з 24 квітня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії рівні України.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шевченко, "збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції".

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже перебуває у фазі м'якої монетарної політики.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 4 вересня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у вересні 2020 року інфляція в річному вимірі (до вересня 2019 року) сповільнилася до 2,3%.