НБУ оставил учетную ставку на историческом минимуме

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 10,0% годовых с 24 апреля 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шевченко, "сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции".

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Напомним, основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Отметим, НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% годовых с 4 сентября 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, в сентябре 2020 года инфляция в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) замедлилась до 2,3%.