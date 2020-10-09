З початком осені в Україну повернулась інфляція

Після літнього зниження ціни пішли вгору

Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5%. З початку року інфляція склала 1,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до вересня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,5% в серпні 2020 року.

Продукти харчування в Україні за вересень 2020 року подешевшали на 0,7%. Найбільше подешевшали фрукти - на 8,9% та овочі - на 7,0%. У той же час, яйця подорожчали на 7,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%, на одяг і взуття - зросли на 7,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,6% (у тому числі газ подорожчав на 18,4%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,2%, охорона здоров'я - подорожчало на 0,4%, транспорт подорожчав на 0,5% (в т. ч. ціни на паливо виросли на 0,6%), ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру знизилися на 0,6%, освіта подорожчала на 11,0%, ресторани і готелі подешевшали на 0,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.

Нагадаємо, за даними Світового банку за 2017 рік, середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.