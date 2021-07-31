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У "Нафтогазі" назвали умову для зниження ціни на газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціни на газ на внутрішньому ринку України знизяться, якщо країна перестане імпортувати блакитне паливо і стане його експортером. Для цього необхідно зробити Україну справжнім газовим хабом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

За його словами, щоб ціна на газ в Україні знизилася з 15 гривень за кубометр приблизно до 11-12 гривень за куб, потрібно почати експортувати, а не імпортувати блакитне паливо.

"Для цього необхідно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, ніж ми споживаємо газ власного видобутку, або газ через Україну заходив, а потім йшов до Європи", - додав Вітренко, уточнивши, що це повинен бути газ не тільки з Росії, але й інших східних країн.

"Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом - це теж те, над чим ми працюємо", - підкреслив глава "Нафтогазу"

Нагадаємо, на початку липня українські газопостачальні компанії підняли місячні тарифи для населення. У деяких постачальників вартість кубометра доходить до 15,5 гривні.

Відзначити, ціна газу на європейському хабі TTF За останній рік зросла в десять разів.

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Юрій ВітренкотарифиНафтогаз УкраїниЦіна на газ