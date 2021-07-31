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В "Нафтогазе" назвали условие для снижения цены на газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Цены на газ на внутреннем рынке Украины снизятся, если страна перестанет импортировать голубое топливо и станет его экспортером. Для этого необходимо сделать Украину настоящим газовым хабом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

По его словам, чтобы цена на газ в Украине снизилась с 15 гривен за кубометр примерно до 11-12 гривен за куб, нужно начать экспортировать, а не импортировать голубое топливо.

"Для этого необходимо сделать так, чтобы или в Украине было больше газа, чем мы потребляем газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а затем шел в Европу", - добавил Витренко, уточнив, что это должен быть газ не только из России, но и других восточных стран.

"Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом - это тоже то, над чем мы работаем", - подчеркнул глава "Нафтогаза"

Напомним, в начале июля украинские газоснабжающие компании подняли месячные тарифы для населения. У некоторых поставщиков стоимость кубометра доходит до 15,5 гривны.

Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла в десять раз.

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Юрий ВитренкотарифыНафтогаз УкраиныЦена на газ