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Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні

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Україна, Четвер 01 липня 2021 08:01
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні Фото: ціни на газ продовжують зростати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальні компанії підняли місячні тарифи на газ для населення на липень. Однак це не торкнеться більшості споживачів, оскільки з 1 травня діє річний тариф, який не може бути підвищений.

Про це повідомляє профільне видання "Газправда", яке займається ціновим моніторингом.

За даними видання, місячні ціни, які компанії пропонують на липень, доходять до 15,5 грн за кубометр.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила місячний тариф на липень на рівні 13,13 Гривень (у червні - 11,94 гривень за кубометр).

Однак з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні діє базова річна ціна. Її можна змінювати тільки в бік зниження. Саме на ці тарифи споживачів автоматично перевели з 1 травня. Водночас за бажанням люди можуть вибрати і інші тарифні плани: місячні або сезонні.

У липні базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.

Більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Але 19 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.

Нагадаємо, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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тарифи Нафтогаз України Ціна на газ
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Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
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