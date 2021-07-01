Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні

Газопостачальні компанії підняли місячні тарифи на газ для населення на липень. Однак це не торкнеться більшості споживачів, оскільки з 1 травня діє річний тариф, який не може бути підвищений.

За даними видання, місячні ціни, які компанії пропонують на липень, доходять до 15,5 грн за кубометр.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила місячний тариф на липень на рівні 13,13 Гривень (у червні - 11,94 гривень за кубометр).

Однак з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні діє базова річна ціна. Її можна змінювати тільки в бік зниження. Саме на ці тарифи споживачів автоматично перевели з 1 травня. Водночас за бажанням люди можуть вибрати і інші тарифні плани: місячні або сезонні.

У липні базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.

Більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Але 19 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.