"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 20%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО). З 1 січня 2021 ціна газу складе 7 331,45 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 20,1% вище, ніж у грудні 2020 року (6 103,10 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК.

Як відзначили в прес-службі "Нафтогазу", рішення ухвалено з додержанням норм постанови Кабміну № 867 від 18 жовтня 2018 року про ПСО, яким встановлено формулу визначення максимально допустимого рівня цін на газ для виробників тепла.

Нагадаємо, в кінці січня "Нафтогаз" відклав публікацію ціни на газ для виробників тепла. Відстрочка була пов'язана з переговорами між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України.

Після переговорів 10 січня був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

За інформацією "Нафтогазу" Меморандум фіксує наступні домовленості:

- до 30 вересня 2021 року "Нафтогаз" надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеної в тариф;

- до 1 травня 2021 року Кабінет міністрів, "Нафтогаз" і Асоціація міст України визначать джерела компенсації для підприємств теплопостачання різниці між цінами природного газу, визначеними згідно з п/ 13 Положення №867 протягом жовтня 2020 року - квітня 2021 року, і ціною природного газу, врахованої в тарифах на послуги теплопостачання для населення, за якими за час опалювального сезону 2020/2021 року фактично нараховується плата кінцевим споживачам (населенню);

- до 1 жовтня 2021 року державні органи України забезпечать прийняття необхідних нормативно-правових актів для реалізації цього рішення;

- джерелом фінансування не можуть бути місцеві бюджети