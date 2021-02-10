"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 20%

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", решение принято с соблюдением норм постановления Кабмина № 867 от 18 октября 2018 года о ПСО, которым установлена формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Напомним, в конце января "Нафтогаз" отложил публикацию цены на газ для производителей тепла. Отсрочка была связана с переговорами между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины.

После переговоров 10 января был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

По информации "Нафтогаза" Меморандум фиксирует следующие договоренности:

- до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;

- до 1 мая 2021 года Кабинет министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации для предприятий теплоснабжения разницы между ценами природного газа, определенными в соответствии с п. 13 Положения №867 в течение октября 2020 года - апрель 2021 года, и ценой природного газа, учтенной в тарифах на услуги теплоснабжения для населения, по которым за время отопительного сезона 2020/2021 года фактически начисляется плата конечным потребителям (населению);

- до 1 октября 2021 года государственные органы Украины обеспечат принятие необходимых нормативно-правовых актов для реализации этого решения;

- источником финансирования не могут быть местные бюджеты.