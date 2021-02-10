UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 20%

Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Популярные новости
НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода" 08 февраля 2021
Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу 04 февраля 2021
Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства 03 февраля 2021
Верховный суд признал недействительным штраф АМКУ против табачных компаний 02 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
Минфин сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета 02 февраля 2021
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов 03 февраля 2021

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", решение принято с соблюдением норм постановления Кабмина № 867 от 18 октября 2018 года о ПСО, которым установлена формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Напомним, в конце января "Нафтогаз" отложил публикацию цены на газ для производителей тепла. Отсрочка была связана с переговорами между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины.

После переговоров 10 января был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

По информации "Нафтогаза" Меморандум фиксирует следующие договоренности:

- до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;

- до 1 мая 2021 года Кабинет министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации для предприятий теплоснабжения разницы между ценами природного газа, определенными в соответствии с п. 13 Положения №867 в течение октября 2020 года - апрель 2021 года, и ценой природного газа, учтенной в тарифах на услуги теплоснабжения для населения, по которым за время отопительного сезона 2020/2021 года фактически начисляется плата конечным потребителям (населению);

- до 1 октября 2021 года государственные органы Украины обеспечат принятие необходимых нормативно-правовых актов для реализации этого решения;

- источником финансирования не могут быть местные бюджеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины газНафтогаз УкраиныЦена на газ
Читайте также
Почти 30 поставщиков снизили цену газа для населения за январь задним числом
Цена импортного газа превысила 250 долларов
Прогноз погоды