RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика

Автор: Олександр Білоус

У березні значної зміни курсів іноземних валют до гривні не очікується. Долар США буде торгуватися в діапазоні 27,4-28,5 грн, європейська валюта - в діапазоні 33,5-34,8 грн за євро.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за лютий курс долара до гривні знизився на 0,9%, а євро виріс на 0,1%. Це відбулося на тлі зростання валютної пари EUR/USD на світовому ринку з 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).

Як повідомляло РБК-Україна, індекс долара до кошика основних світових валют піднявся до 90,38. У лютому долар виріс на 0,2% після зростання на 0,6% в січні.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс гривніКурс долараКурс євро
Читайте також
Аналітик назвав причину можливого зростання курсу долара
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Прогноз погоди