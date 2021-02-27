UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Каким будет курс доллара и евро в марте: прогноз аналитика

Автор: Александр Белоус

В марте значительного изменения курсов иностранных валют к гривне не ожидается. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта - в диапазоне 33,5-34,8 грн за евро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за февраль курс доллара к гривне снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).

Как сообщало РБК-Украина, индекс доллара к корзине основных мировых валют поднялся до 90,38. В феврале доллар вырос на 0,2% после роста на 0,6% в январе.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс гривныКурс доллараКурс евро
Читайте также
Аналитик назвал причину возможного роста курса доллара
Межбанк открылся ростом курса доллара
Прогноз погоды