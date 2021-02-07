Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,0-1,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,19 до 27,89 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,13/28,15 до 27,74/27,76 (-1,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,04/28,23 до 27,73/27,94 (-1,1%/-1,0%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом останнього тижня НБУ викупив на міжбанку 90 млн доларів для стримування зміцнення гривні. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів протягом 1-5 лютого.

Нагадаємо, банкіри та аналітики прогнозують подальше зміцнення гривні до долара. Протягом лютого 2021 року курс може досягти рівня 27,5 гривень/долар.