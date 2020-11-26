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Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство фінансів України заявило, що завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Це було однією з передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу, йдеться у повідомленні прес-служби. Сторони обговорювали, зокрема, рамки доходів, видатків і дефіциту.

"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі президента сказали, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду.

В уряді прогнозували, що наступний транш від МВФ Україна може отримати вже в кінці 2020 або на початку 2021 року.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

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