Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ

Министерство финансов Украины заявило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, говорится в сообщении пресс-службы. Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.

"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента сказали, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда.

В правительстве прогнозировали, что следующий транш от МВФ Украина может получить уже в конце 2020 или в начале 2021 года.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".