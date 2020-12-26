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Біткойн знову побив рекорд і тимчасово перевищив 25 000 доларів

Автор: РБК-Україна

Криптовалюта біткойн (bitcoin) сьогодні вранці, 26 грудня 2020 року, в черговий раз оновила свій історичний максимум. На короткий час її вартість перевищила 25 000 доларів.

Про це свідчать дані на криптовалютної біржі Coindesk.

Зокрема, в ході торгової сесії біткойн дорожчав до 25 005 доларів, що стало новим рекордом. Однак станом на 09:00 за київським часом його вартість трохи відкотилася і становить 24 828 доларів.

На біржі Bitstamp біткойн перевищив 25 020 доларів, на FTX - вище 25 040 доларів. У той же час на Bitfinex біткойн не досяг психологічно важливої позначки.

Нагадаємо, в середині грудня біткойн вперше перевищив 23 тисячі доларів. Він виріс 17 числа майже на 20% за один день і згодом досяг 24 000 доларів на 20 грудня.

Раніше віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що наступного року крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні. Однак тільки в тому випадку, якщо буде прийнятий відповідний закон.

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