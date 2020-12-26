Биткойн снова побил рекорд и на время превысил 25 000 долларов

Криптовалюта биткойн (bitcoin) сегодня утром, 26 декабря 2020 года, в очередной раз обновила свой исторический максимум. На короткое время ее стоимость превысила 25 000 долларов.

Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной биржи Coindesk.

В частности, в ходе торговой сессии биткойн дорожал до 25 005 долларов, что стало новым рекордом. Однако по состоянию на 09:00 по киевскому времени его стоимость немного откатилась и составляет 24 828 долларов.

На бирже Bitstamp биткойн превысил 25 020 долларов, на FTX - выше 25 040 долларов. В то же время на Bitfinex биткойн не достиг психологически важной отметки.

Напомним, в середине декабря биткойн впервые превысил 23 тысячи долларов. Он вырос 17 числа почти на 20% за один день и впоследствии достиг 24 000 долларов к 20 декабря.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине. Однако только в том случае, если будет принят соответствующий закон.