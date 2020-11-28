Арахамія назвав строки ухвалення держбюджету-2021

Закон про державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною радою наприкінці цього тижня або на наступному. Голоси за документ у парламенті є.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Виглядає так, що бюджет погодили врешті-решт з МВФ, дефіцит погодили. І будемо обговорювати на цьому тижні в залі. А далі подивимося, чи ми його наприкінці тижня зможемо проголосувати, чи якщо обговорення трошки затягнуться, тоді наступного тижня точно проголосуємо", - сказав він.

За його словами, у парламенті є 226 голосів за бюджет.

"Я думаю, що є", - сказав він та додав, що крім фракції "Слуга народу" за документ проголосують ті ж фракції та групи, які підтримали законопроект у першому читанні - "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Витрати в проекті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.