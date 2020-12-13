Аналітики спрогнозували курс долара на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,30 до 28,08 грн (-0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 28,25/28,27 до 27,94/27,96 (-1,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,24/28,44 до 27,96/28,20 (-1,0%/-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, НБУ вийшов на ринок після чотирьох тижнів, протягом яких він відмовлявся від інтервенцій з купівлі або продажу валюти.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. За минулий тиждень курс знизився на 1,1% (з 28,29 на 7 грудня).