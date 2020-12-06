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Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Новость на русском → Київ, Неділя 06 грудня 2020 08:11
Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар може впасти до рівня 28,1 гривень

протягом наступного тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Аналітик нагадав слова заступника голови НБУ Дмитра Сологуба про те, що отримати гроші МВФ до кінця року практично неможливо. При цьому залишається шанс на онлайн-місію в найближчі тижні. Але це буде залежати від того, як МВФ оцінить прогрес у трьох ключових позицій: бюджет-2021, антикорупція і незалежність Національного банку України.

За даними Альпарі, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,44 до 28,30 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,52/28,54 до 28,25/28,27 (-0,9%/-1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,38/28,58 до 28,24/28,44 (-0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлєю зберігся на рівні 0,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом тижня 30 листопада - 4 грудня 2020 року не проводив інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти. Таким чином, НБУ відмовляється від інтервенцій на міжбанку четвертий тиждень поспіль.

Нагадаємо, НБУ 7 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. За минулий тиждень курс знизився на 0,6% (з 28,46 гривень за долар на 30 листопада).

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