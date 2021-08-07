У МОЗ не виключають привілеї для вакцинованих: коли їх можуть ввести

Міністерство охорони здоров'я України припускає можливість введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусу. Це питання розглядатимуть ближче до середини поточного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода" .

"Скоріш за все, ми будемо це (послаблення обмежень для вакцинованих - ред.) переглядати ближче до середини вересня, коли вже будуть диференційовані підходи", - сказав він.

За його словами, технічні можливості по впровадженню такого підходу в Україні вже існують.

"Завершується розробка внутрішнього сертифіката, який потенційно може бути використаний для доступу до публічних заходів, в ресторани чи кінотеатри у випадку, якщо людина буде протестована або вакцинована", - додав Кузін.