В Минздраве не исключают привилегии для вакцинированных: когда их могут ввести

Министерство здравоохранения Украины допускает возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса. Этот вопрос будут рассматривать ближе к середине текущего месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью "Радио Свобода".
"Скорее всего, мы будем это (ослабление ограничений для вакцинированных - ред.) пересматривать ближе к середине сентября, когда уже будут дифференцированные подходы",- сказал он.
По его словам, технические возможности по внедрению такого подхода в Украине уже существуют.
"Завершается разработка внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа к публичным мероприятиям, в рестораны или кинотеатры в случае, если человек будет протестирован или вакцинирован",- добавил Кузин.
Напомним, ранее Кузин заявил, что COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае локдауна.
Добавим, по словам санврача, в Украине вакцинация от коронавируса пока является добровольной.