"Поки залишається добровільною": Кузін про обов'язкову вакцинацію
В Україні вакцинація від коронавірусу поки є добровільною. Однак у МОЗ закликають вчителів та медиків щепитися від COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода"
"Коли ми кажемо про примус, ми не повинні забувати про права людини та епідеміологічну доцільність. Ми зараз просимо вакцинуватися освітян та медпрацівників, а для інших громадян вакцинація поки залишатиметься добровільною", - сказав Кузін.
Нагадаємо, що Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із "зеленої" зони карантину.
Так, продовжити роботу зможуть тільки ті школи, у яких вакциновані 80% співробітників.
Зазначимо, що вимоги щодо вакцинації персоналу для роботи певних закладів при посиленні карантину в Україні можуть з'явитися не тільки щодо шкіл.