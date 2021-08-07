"Поки залишається добровільною": Кузін про обов'язкову вакцинацію

В Україні вакцинація від коронавірусу поки є добровільною. Однак у МОЗ закликають вчителів та медиків щепитися від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода"