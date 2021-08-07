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"Поки залишається добровільною": Кузін про обов'язкову вакцинацію

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Київ, Субота 07 серпня 2021 17:39
"Поки залишається добровільною": Кузін про обов'язкову вакцинацію Фото: стало відомо, чи стануть щеплення від COVID-19 обов’язковими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні вакцинація від коронавірусу поки є добровільною. Однак у МОЗ закликають вчителів та медиків щепитися від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода"

"Коли ми кажемо про примус, ми не повинні забувати про права людини та епідеміологічну доцільність. Ми зараз просимо вакцинуватися освітян та медпрацівників, а для інших громадян вакцинація поки залишатиметься добровільною", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із "зеленої" зони карантину.

Так, продовжити роботу зможуть тільки ті школи, у яких вакциновані 80% співробітників.

Зазначимо, що вимоги щодо вакцинації персоналу для роботи певних закладів при посиленні карантину в Україні можуть з'явитися не тільки щодо шкіл.

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