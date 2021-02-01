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Значне похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

З сьогоднішнього дня в Україні похолодає, на півночі країни прогнозують до -13 морозу. У найближчі дві доби буде сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики прогнозують шквальний вітер до 15-20 м/с. Сьогодні у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Завтра у більшості областей без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

1-2 лютого зниження температури вночі до -4-10 морозу, у північній частині до -13 морозу, вдень до 0-6 морозу; на півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі близько 0, вдень +2+8 тепла.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

Зазничимо, погода в Україні знову принесе сильні морози - температура подекуди опуститься до -20 градусів і навіть нижче. Синоптики кажуть, що похолодання слід чекати вже в першій декаді лютого, а ось останні січневі дні будуть дуже сніжними.

В Україні минулого тижня діяв активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині території країни.

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