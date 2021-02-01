Значительное похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату

С сегодняшнего дня в Украине похолодает, на севере страны прогнозируют до -13 мороза. В ближайшие двое суток будет снег и мокрый снег, на юге с дождем.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики прогнозируют шквальный ветер до 15-20 м/с. Сегодня в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Завтра в большинстве областей без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица.

1-2 февраля снижение температуры ночью до -4-10 мороза, в северной части до -13 мороза, днем до 0-6 мороза; на юге и востоке температура существенно не изменится: ночью около 0, днем +2+8 тепла.

Напомним, синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Отметим, погода в Украине снова принесет сильные морозы - температура местами опустится до -20 градусов и даже ниже. Синоптики говорят, что похолодание следует ожидать уже в первой декаде февраля, а вот последние январские дни будут очень снежными.

В Украине на прошлой неделе действовал активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны.