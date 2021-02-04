Зеленський відреагував на пожежу в COVID-лікарні Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу, яка відбулася в запорізькій інфекційної лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19. Він висловив співчуття родичам і близьким загиблих.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікар там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава буде виправляти цю ситуацію, щоб запобігти подібне в майбутньому", - заявив Зеленський.

В Офісі президента зазначили, що в Запоріжжі вилетіли міністр охорони здоров'я Максим Степанов і перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький. Причини пожежі з'ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася пожежа в одній з палат реанімаційного відділення інфекційної лікарні Запоріжжя. В результаті пожежі загинули чотири людини - лікар і троє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Запоріжжі створили комісію, яка має розібратися в причини пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Також повідомлялося, що на місце інциденту в Запоріжжі терміново вирушив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.