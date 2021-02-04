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В інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа, є жертви

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 04 лютого 2021 01:40
В інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа, є жертви Фото: пожежа у лікарні (061.ua)
Автор: Артур Родивилов

В обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі вночі 4 лютого сталася пожежа. За попередньою інформацією, загинули три людини.

Про це повідомляє місцеве видання 061.ua.

Пожежа, за інформацією видання, почалася о 23:25 3 лютого. Горів п'ятиповерховий корпус.

На місці події працюють рятувальники, ведеться евакуація пацієнтів лікарні. Про причини пожежі не повідомляється.

Нагадаємо, 29 січня у Бухаресті сталася пожежа в реанімаційному відділенні. Вогнем були охоплені чотири кімнати, а з будинку довелося евакуювати сотні людей. Частину пацієнтів перевели в інші лікарні.

У листопаді 2020 року унаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в румунському місті Пятра-Нямц загинули десять людей. Займання сталося в реанімаційному відділенні і поширилося на сусіднє приміщення. Вогонь міг спалахнути через коротке замикання.

У грудні сталася пожежа в Єгипті у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур. Загинуло семеро пацієнтів, що були госпіталізовані з коронавірусом. Ще п'ять осіб отримали опіки та отруєння продуктами горіння.

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