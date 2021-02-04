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Степанов терміново вилітає до Запоріжжя через пожежу в COVID-лікарні

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 04 лютого 2021 08:53
Степанов терміново вилітає до Запоріжжя через пожежу в COVID-лікарні Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов терміново вирушив до Запоріжжя, де сталась масштабна пожежа у COVID-лікарні. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міністр повідомив, що загинули четверо людей, ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано.

"Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - написав він.

Нагадаємо, в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталась масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей.

Правоохоронними органами розпочато розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Разом з тим, в Запоріжжі створена комісія, яка має розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Нагадаємо, сьогодні вночі на першому поверсі в реанімації, в одній з палат сталося загоряння.

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Степанов терміново вилітає до Запоріжжя через пожежу в COVID-лікарні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Степанов терміново вилітає до Запоріжжя через пожежу в COVID-лікарні
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