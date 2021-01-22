Доповідь Шмигаля по тарифах і податок на Google: чим займеться Рада на пленарному тижні

Наступного тижня відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році. Парламентарії мають намір заслухати доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля по тарифах і розглянути ряд законопроектів.

Про це свідчить порядок денний ВР на наступний тиждень.

Відповідно до нього, доповідь прем'єра нардепи заслухають у вівторок, а також розглянуть законопроекти №3612 про всеукраїнський референдум і №3623 про скасування трудової книжки.

У середу депутати розглянуть проект закону №4184 про "податок на Googlе", а також ряд екологічних законів.

У четвер парламентарії мають намір розглянути закон про ліквідацію податкової міліції №3087-д, реформу Служби безпеки України №3196-д і закон про парламентську службу №4530.

При цьому в п'ятницю заплановане закриття четвертої сесії парламенту. Але до закриття депутати планують розглянути законопроект про заборону пластикових пакетів №2051-1.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" писало, що одним з перших в новому році Верховна рада розглядатиме закон про референдум.

Також серед пріоритетів законопроекти про державну та парламентську служби й регулювання обласних газів.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков також повідомляв, що незабаром парламент розгляне посилення відповідальності за кнопкодавство.