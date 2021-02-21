Вибухи і сутички з поліцією: в Барселоні масові заворушення

Мітингувальники кидали фаєри в поліцейських, які стріляли з пінопластовими кулями, щоб розігнати натовп. В місті зібралося близько 6000 демонстрантів.

Учасники протесту атакували магазини на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія, а також розбили вікна в знаменитому концертному залі.

Заарештовані дев'ять осіб, в тому числі троє неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів.

Крім того, дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню.

Демонстрація в Мадриді пройшла мирно, тоді як у північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення протестувальникам.

Фото: протести в Барселоні (twitter.com)

Як відомо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.