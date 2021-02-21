Вибухи і сутички з поліцією: в Барселоні масові заворушення

У Барселоні (Іспанія) протестують через ув'язнення репера Пабло Аселя. Протестувальники грабують магазини і кидають пляшки в поліцію, підпалюють контейнери.
Про це повідомляє Reuters.
Мітингувальники кидали фаєри в поліцейських, які стріляли з пінопластовими кулями, щоб розігнати натовп. В місті зібралося близько 6000 демонстрантів.
Учасники протесту атакували магазини на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія, а також розбили вікна в знаменитому концертному залі.
Заарештовані дев'ять осіб, в тому числі троє неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів.
Крім того, дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню.
Демонстрація в Мадриді пройшла мирно, тоді як у північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення протестувальникам.
Фото: протести в Барселоні (twitter.com)
Як відомо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського будинку і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I і записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.
Зазначимо, акції спровокував арешт репера Пабло Аселя.
Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що заворушення в країні через затримання репера Пабло Аселя не мають нічого спільного з захистом свободи самовираження.