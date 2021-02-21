Взрывы и столкновения с полицией: в Барселоне массовые беспорядки

В Барселоне (Испания) протестуют из-за заключения рэпера Пабло Аселя. Протестующие грабят магазины и бросают бутылки в полицию, поджигают контейнеры.
Об этом сообщает Reuters.
Митингующие бросали файеры в полицейских, которые стреляли пенопластовыми пулями, чтобы разогнать толпу. В городе собралось около 6000 демонстрантов.
Участники протеста атаковали магазины на самой престижной торговой улице Барселоны, проспекте Грасия, а также разбили окна в знаменитом концертном зале.
Арестованы девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны из-за ограбления магазинов.
Кроме того, девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу.
Демонстрация в Мадриде прошла мирно, тогда как в северных городах Памплона и Лерида полиция выдвинула обвинения протестующим.
Фото: протесты в Барселоне (twitter.com)
Как известно, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.
Отметим, акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя.
Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что беспорядки в стране из-за задержания рэпера Пабло Асель не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения.