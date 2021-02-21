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Взрывы и столкновения с полицией: в Барселоне массовые беспорядки

Автор: Анастасия Рокитна

В Барселоне (Испания) протестуют из-за заключения рэпера Пабло Аселя. Протестующие грабят магазины и бросают бутылки в полицию, поджигают контейнеры.

Об этом сообщает Reuters.

Митингующие бросали файеры в полицейских, которые стреляли пенопластовыми пулями, чтобы разогнать толпу. В городе собралось около 6000 демонстрантов.

Участники протеста атаковали магазины на самой престижной торговой улице Барселоны, проспекте Грасия, а также разбили окна в знаменитом концертном зале.

Арестованы девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны из-за ограбления магазинов.

Кроме того, девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу.

Демонстрация в Мадриде прошла мирно, тогда как в северных городах Памплона и Лерида полиция выдвинула обвинения протестующим.

Фото: протесты в Барселоне (twitter.com)

Как известно, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.

Отметим, акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя.

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что беспорядки в стране из-за задержания рэпера Пабло Асель не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения.

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Новости Украины протестИспанияБарселона
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