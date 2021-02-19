ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Іспанії третій день поспіль проходять акції протесту через вирок реперу

Новость на русском → Барселона, П'ятниця 19 лютого 2021 04:59
В Іспанії третій день поспіль проходять акції протесту через вирок реперу Фото: протести в Іспанії (Sònia Calvo)
Автор: Артур Родивилов

В Барселоні акція протесту, яка розпочата після арешту репера Пабло Аселя, знову переросла у заворушення. Протестувальники почали закидати поліцію камінням і різними предметами, зводити барикади та підпалювати їх.

Про це повідомляє el Diario.

Заворушення почалися також у Валенсії, де поліції довелося застосувати проти демонстрантів кийки, зазначено у повідомленні. Унаслідок події було затримано вісім осіб, як мінімум один постраждав.

Перші виступи на вулицях Іспанії почалися у вівторок, 16 лютого. Учасники протестів закидали поліцейських різними предметами.

Акції спровокував арешт репера Пабло Аселя, якого звинуватили у прославленні тероризму, а також образі монархії та держінститутів.

Нагадаємо, правоохоронці в Іспанії затримали понад 40 осіб.

РБК-Україна писало, що протести в Іспанії спалахнули після того, як іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення свобод

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі протест Іспанія
NEWS
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами