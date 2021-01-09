Вибух на газопроводі біля Лубнів: можливі екстрені відключення

Компанія "Лубнигаз" отримала інформацію про вибух на магістральному газопроводі поблизу села Калайдинці в Полтавській області. Через пошкодження газопроводу можливі екстрені відключення населених пунктів.

Про це компанія повідомила на сторінці у Facebook.

За даними компанії, надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільчих систем "Новаки" та "Вишневе". Зараз уточнюється список населених пунктів, які вже відключені або будуть відключенні від газопостачання.

"Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові конфорки будуть закритими. У разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу терміново дзвоніть 104", - заявили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні ввечері біля міста Лубни пролунав потужний вибух на газопроводі. На місце події вже виїхали поліція та рятувальники. Причини вибуху поки що невідомі, їх будуть встановлювати.

Додамо, минулої осені біля Чабанів в Київській області сталася аварія на газопроводі. В результаті інциденту постраждалих та загиблих не було.

Як писало РБК-Україна, поліція порушила справу через прорив газопроводу в Чабанах.