Взрыв на газопроводе возле Лубнов: возможны экстренные отключения

Компания "Лубныгаз" получила информацию о взрыве на магистральном газопроводе вблизи села Калайдинцы в Полтавской области. Из-за повреждения газопровода возможны экстренные отключения населенных пунктов.

Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

По данным компании, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных систем "Новаки" и "Вишневое". Сейчас уточняется список населенных пунктов, которые уже отключены или будут отключены от газоснабжения.

"Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104", - заявили в компании.

Напомним, сегодня вечером возле города Лубны прогремел мощный взрыв на газопроводе. На место происшествия уже выехали полиция и спасатели. Причины взрыва пока неизвестны, их будут устанавливать.

Добавим, прошлой осенью возле Чабанов в Киевской области произошла авария на газопроводе. В результате инцидента пострадавших и погибших не было.

Как писало РБК-Украина, полиция возбудила дело из-за прорыва газопровода в Чабанах.