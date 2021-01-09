Вибух на газопроводі в Лубнах: що відомо (фото, відео)

У суботу, 9 січня, у Полтавській області в Лубнах стався вибух на газопроводі. Через пошкодження газопроводу можливі екстрені відключення населених пунктів. Всі подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Причина вибуху

Оператор ГТС повідомив, що причиною вибуху на газопроводі є розгерметизація магістрального газопроводу.

Фото: через вибух на газопроводі сталася пожежа (pl.npu.gov.ua)

Жертв і постраждалих немає

За попередньою інформацією, в результаті вибуху газопроводу в Лубнах постраждалих і жертв немає.

Можливі екстрені відключення газопостачання

Компанія "Лубнигаз" заявила, що через пошкодження газопроводу можливі екстрені відключення населених пунктів від газопостачання.

Надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних систем "Новаки" і "Вишневе". Зараз уточнюється список населених пунктів, які вже відключені або будуть відключені від газопостачання.

Що трапилося

Сьогодні о 15:53 у Лубнах Полтавської області стався вибух на газопроводі з подальшим смолоскипним горінням. О 16:05 перекрили подачу газу.

Фото: вибух на газопроводі в Лубнах (facebook.com)