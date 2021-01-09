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Взрыв на газопроводе в Лубнах: что известно (фото, видео)

Автор: РБК-Украина

В субботу, 9 января, в Полтавской области в Лубнах произошел взрыв на газопроводе. Из-за повреждения газопровода возможны экстренные отключения населенных пунктов. Все подробности на данный момент - в материале РБК-Украина.

Причина взрыва

Оператор ГТС сообщил, что причиной взрыва на газопроводе является разгерметизация магистрального газопровода.

Фото: из-за взрыва на газопроводе произошел пожар (pl.npu.gov.ua)

Жертв и пострадавших нет

По предварительной информации, в результате взрыва газопровода в Лубнах пострадавших и жертв нет.

Возможны экстренные отключения газоснабжения

Компания "Лубныгаз" заявила, что из-за повреждения газопровода возможны экстренные отключения населенных пунктов от газоснабжения.

Чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных систем "Новаки" и "Вишневое". Сейчас уточняется список населенных пунктов, которые уже отключены или будут отключены от газоснабжения.

Что случилось

Сегодня в 15:53 в Лубнах Полтавской области произошел взрыв на газопроводе с последующим факельным горением. В 16:05 подачу газа перекрыли.

Фото: взрыв на газопроводе в Лубнах (facebook.com)

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