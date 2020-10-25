Постріли і вибухи: що зараз відбувається в Мінську

У Мінську на вулиці Орловській були чутні постріли. В ході протестів правоохоронці використовували світлошумові гранати.
Про це повідомляє TUT.BY.
За даними видання, один з демонстрантів підійшов до кордону силовиків. Його спробували затримати, почалася бійка між правоохоронцями та мітингувальниками.
Після людина в балаклаві двічі вистрілила у повітря, а після направила зброю на демонстрантів. Зараз ситуація заспокоїлася. В МВС заявили, що будуть перевіряти інформацію про постріли.
Видання пише, що на Орловській чутні численні вибухи. Люди біжать врозтіч по дворах. Вибухи дають вогненно-помаранчеве світло.
За даними ще одного білоруського видання "Наша Ніва", в результаті вибуху постраждала мінімум одна людина. Їй пошкодило гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.
Місцеві ЗМІ повідомляють про застосування в Мінську силовиками проти протестуючих гумових куль, є поранені.
Нагадаємо, сьогодні в різних частинах Мінська помічена військова техніка та мікроавтобуси з силовиками. Також в місті спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом.
Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська повідомила, що сьогодні закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила Олександру Лукашенко.