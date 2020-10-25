Выстрелы и взрывы: что сейчас происходит в Минске

В Минске на улице Орловской были слышны выстрелы. В ходе протестов правоохранители использовали светошумовые гранаты.

Об этом сообщает TUT.BY.

По данным издания, один из демонстрантов подошел к кордону силовиков. Его попытались задержать, началась потасовка между правоохранителями и митингующими.

После человек в балаклаве дважды выстрелил в воздух, а после направил оружие на демонстрантов. Сейчас ситуация успокоилась. В МВД страны заявили, что будут проверять информацию о выстрелах.

Издание пишет, что на Орловской слышны многочисленные взрывы. Люди бегут врассыпную по дворам. Взрывы дают огненно-оранжевый свет.

По данным еще одного белорусского издания "Наша Нива", в результате взрыва пострадал минимум один человек. Ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Местные СМИ сообщают о применении в Минске силовиками против протестующих резиновых пуль, есть раненые.

Напомним, сегодня в разных частях Минска замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. Также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что сегодня заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила Александру Лукашенко.