Під час протесту в Києві сталась бійка з поліцейськими, рух перекрито

У Києві на вулиці Грушевського проходить масовий протест власників "євроблях". В ході протесту сталась масова бійка з поліцейськими.

Про це повідомляє "Киев Оперативный".

В то й же час, прес-служба поліції Києва у коментарі РБК-Україна повідомила, що протест проходить мирно, без бійок, а затриманих немає.

Також патрульна поліція Києва повідомила, що у Києві перекрили рух вулицею Грушевського через масовий протест.

Рух перекрито від Кріпосного провулку до Паркової дороги.

Нагадаємо, у вівторок під будівлею Ради влаштували протест власники "евроблях". Вони вимагають включити до порядку денного засідання податкового комітету один із законопроектів про доступне розмитненні №3704-3706.

Зазначимо, Кабмін дозволив поліції штрафувати за нерозмитнені "евробляхи".

Також поліція зможе вживати заходів для виявлення випадків незаконної експлуатації "евроблях", на які накладено обмеження відповідно до Митного кодексу, і незаконної розбирання таких автомобілів.