Во время протеста в Киеве произошла драка с полицейскими, движение перекрыто

В Киеве на улице Грушевского проходит массовый протест владельцев "евроблях". В ходе протеста произошла массовая драка с полицейскими.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В то и же время, пресс-служба полиции Киева в комментарии РБК-Украина сообщила, что протест проходит мирно, без драк, а задержанных нет.

Также патрульная полиция Киева сообщила, что в Киеве перекрыли движение по улице Грушевского из-за массового протеста.

Движение перекрыто от Крепостного переулка до Парковой дороги.

Напомним, во вторник под зданием Рады устроили протест владельцы "евроблях". Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступном растаможивании №3704-3706.

Отметим, Кабмин разрешил полиции штрафовать за нерастаможенные "евробляхи".

Также полиция сможет принимать меры для выявления случаев незаконной эксплуатации "евроблях", на которые наложены ограничения в соответствии с Таможенным кодексом, и незаконной разборки таких автомобилей.