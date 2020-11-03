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У Києві влаштували декілька акцій протесту, поліція посилила заходи безпеки

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 10:04
У Києві влаштували декілька акцій протесту, поліція посилила заходи безпеки Фото: протест у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві влаштували протести біля Верховної ради, а також біля Конституційного суду. Поліція посилила заходи безпеки.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Працівники структурних підрозділів поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

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Posted by Yan Dobronosov on Monday, November 2, 2020

Зазначимо, під парламент вийшли на протест підприємці. Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Фото: протест підприємців у Києві (РБК-Україна)

Також під будівлею Ради влаштували протест власники "євроблях". Вони вимагають включити до порядку денного засідання податкового комітету один із законопроектів про доступне розмитнення №3704-3706.

Фото: протест власників "євроблях" у Києві (РБК-Україна)

Тим часом, протестують і під будівлею Конституційного суду України. Сьогодні суд планує в закритому режимі розглянути справу щодо конституційності закону про мову.

Під КСУ проходять акції протесту на захист мовного закону.

Прес-служба поліції також повідомляє, що біля парламенту одному з учасників заходу стало зле. Чоловіку надали першу домедичну допомогу до приїзду лікарів.

У Києві влаштували декілька акцій протесту, поліція посилила заходи безпеки

Раніше у Києві пройшла акція протесту під стінами Конституційного суду України. Люди виступили проти недавніх рішень КСУ, які скасовують низку антикорупційних норм.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

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